В Подмосковье ввели штрафы за плохое содержание контейнерных площадок

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мособлдума в четверг приняла закон, в соответствии с которым в Подмосковье вводятся штрафы за плохое содержание контейнерных площадок, они составят до 50 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Установить административную ответственность за нарушение норм и правил содержания контейнеров и бункеров, выраженное в загрязненном или неокрашенном состоянии, а также в наличии ржавчины, очагов коррозии, деформации, трещин, сколов, в случае, если такие требования установлены муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что соответствующее нарушение повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей; на должностных лиц - от 2 до 4 тыс. рублей; на юридических лиц - от 10 до 50 тыс. рублей.

Как пояснил журналистам после заседания председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый, штрафы будут налагаться также на водителей, которые неудачно припаркуют автомобили и таким образом будут мешать вывозу мусора с контейнерных площадок.