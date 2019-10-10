Власти Подмосковья определят последнего резидента "Сырного кластера" до конца года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют определить пятого резидента "Сырного кластера" в Дмитровском городском округе до конца текущего года. Предполагается, что новый резидент будет специализироваться на переработке молочной сыворотки, об этом журналистам в четверг сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"У нас по "Сырному кластеру" осталась последняя площадка. Это резидент под переработку сыворотки. У нас сейчас три предложения от различных компаний, интерес до сих пор присутствует. <...> Сейчас у нас четыре резидента по сырам, при этом два резидента берут по 3 га, то есть это большие заводы. <...> Мы думаем, что до конца года мы принципиальное решение [по пятому резиденту кластера] примем", - сказал Разин, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что в июле текущего года в Дмитровском городском округе состоялась закладка камней в строительство заводов четырех компаний на территории агропарка "Сырная долина". В настоящее время часть резидентов находится на стадии проектирования своих предприятий.

"Семь резидентов у нас планировалось изначально, исходя из количества земельных участков, но у нас есть такие резиденты, которые взяли сразу по три земельных участка, соответственно, кратно увеличив планируемый объем производства сыра, и, по сути, работают один за троих. <...> Поэтому количество резидентов у нас меньше, но итоговый объем производимого сыра больше. <...> При реализации выхода на полную мощность резидентов, которые сегодня у нас есть, мы уже выходим на цифру в районе 20 тыс. т", - добавил Разин.

Летом текущего года в агропарке "Сырная долина" было запущено строительство четырех заводов. Первыми резидентами сырного кластера уже стали ООО "Экофарминг", ООО "Сыровар", ООО "Куршавальская сыроварня" и Savencia Fromage & Dairy Russie. В создание предприятий планируется привлечь порядка 2-2,5 млрд рублей инвестиций.