Более 300 тыс. школьников и студентов пройдут психологическое тестирование в Подмосковье

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Социально-психологическое тестирование проведут в Подмосковье для учеников средних, средне-специальных и высших образовательных учреждений, всего в тесте планируется задействовать свыше 300 тыс. человек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

"До конца ноября обучающиеся средних, средне-специальных и высших образовательных учреждений Подмосковья в возрасте от 13 до 18 лет пройдут социально-психологическое тестирование. Мы планируем опросить свыше 300 тыс. детей", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она добавила, что тестирование позволит выявить у детей психологические проблемы, которые могут привести к употреблению психоактивных веществ, асоциальным явлениям. По ее словам, тестирование является ежегодным, в прошлом году в нем приняли участие 315 тыс. человек.

"Это очень важная работа, не секрет, что в подростковый период некоторые ребята испытывают трудности. Наша задача - определить, что ребенок нуждается в помощи, и оказать ее", - отметила Забралова.

В пресс-службе пояснили, что итоги тестирования будут направлены в региональное министерство здравоохранения. Дети из так называемой группы риска, выявленные в результате тестирования, пройдут дополнительные медицинские профилактические осмотры.