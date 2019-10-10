Компания Kermi открыла завод по производству бытовых радиаторов в Подмосковье

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Завод по производству стальных бытовых радиаторов немецкой компании Kermi открылся на территории городского округа Ступино, инвестиции в проект составили €22 млн. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"В городском округе Ступино открылся завод по производству стальных бытовых радиаторов немецкой компании Kermi. В настоящее время установлена первая производственная линия и ведутся работы по монтажу и наладке второй производственной линии, запуск которой запланирован на 2020 год. Общая производственная мощность предприятия составит 600 тыс. штук стальных панельных радиаторов в год. В проект вложено €22 млн и принято на работу 50 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что инвестором проекта стала немецкая компания Kermi GmbH, которая является дочерним предприятием швейцарского холдинга Arbonia AG. Завод компании Kermi расположен на территории индустриального парка "Ступино 1". Площадь территории предприятия составляет 5 га, а площадь самого завода - порядка 14,5 тыс. кв. метров.

"В Подмосковье работает более 200 компаний с немецким капиталом и около 50 швейцарских предприятий, что свидетельствует о высочайшем уровне доверия и сложившихся партнерских отношениях между Московской областью и германо-швейцарской бизнесом", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.