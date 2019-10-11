Более 1,4 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Свыше 1,4 млн жителей Московской области сделали прививки против гриппа с начала старта прививочной кампании в регионе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

"Месяц назад в Московской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За это время вакцинацию прошли более 1,4 млн человек, из них почти 950 тыс. - взрослые и 445 тыс. дети", - говорится в сообщении.

Как сообщается в материале с ссылкой на министра здравоохранения Московской области Татьяну Мухтасарову, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр на отсутствие противопоказаний и направит на прививку.

"В Подмосковье продолжается прививочная кампания против гриппа. Еженедельно прививки против гриппа делают около 400 тыс. жителей. В поликлиники закуплены современные вакцины - "Совигрипп" и "Гриппол плюс". Всего же в этом году мы планируем привить от гриппа более 3,6 млн жителей Подмосковья, из них около 1 млн - дети", - приводятся в сообщении слова Мухтасаровой.

Она добавила, что процедура занимает не более 15 минут. Также сделать прививку против гриппа можно в мобильных комплексах.