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Более 1,4 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа

Всего в текущем году планируется вакцинировать более 3,6 млн человек

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Свыше 1,4 млн жителей Московской области сделали прививки против гриппа с начала старта прививочной кампании в регионе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

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"Месяц назад в Московской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За это время вакцинацию прошли более 1,4 млн человек, из них почти 950 тыс. - взрослые и 445 тыс. дети", - говорится в сообщении.

Как сообщается в материале с ссылкой на министра здравоохранения Московской области Татьяну Мухтасарову, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр на отсутствие противопоказаний и направит на прививку.

"В Подмосковье продолжается прививочная кампания против гриппа. Еженедельно прививки против гриппа делают около 400 тыс. жителей. В поликлиники закуплены современные вакцины - "Совигрипп" и "Гриппол плюс". Всего же в этом году мы планируем привить от гриппа более 3,6 млн жителей Подмосковья, из них около 1 млн - дети", - приводятся в сообщении слова Мухтасаровой.

Она добавила, что процедура занимает не более 15 минут. Также сделать прививку против гриппа можно в мобильных комплексах.

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