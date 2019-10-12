Власти Приморья планируют создать Центр управления регионом по примеру Подмосковья

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко намерен создать в крае Центр управления регионом (ЦУР) на основе опыта властей Подмосковья, сообщает в субботу пресс-служба администрации Приморского края.

Центр управления регионом был открыт в Московской области в конце 2018 года в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. В центре работают более 120 сотрудников из 30 министерств и ведомств, которые собирают и реагируют на проблемные обращения жителей.

"Быстрая реакция на обращения граждан, совместная работа региона и муниципалитета дадут новое качество жизни для людей. И мы обязательно будем внедрять эту практику у себя", - передает пресс-служба слова Кожемяко по итогам его встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В ЦУР Подмосковья круглосуточно собирается и анализируется информация, поступающая на "горячую линию" губернатора, в муниципалитеты, ведомства, отраслевые системы, портал "Добродел", соцсети. На основании данных формируется "тепловая карта проблем", которая выявляет "точки напряженности" в муниципалитетах. В 2018 году по всем каналам обратной связи в муниципальных образованиях было обработано около 3,5 млн сообщений от жителей.

"В каждом министерстве есть служба, отвечающая на жалобы. Мы в Московской области такие службы перевели в ЦУР. Мы стараемся оперативно решать все проблемы, и люди чувствуют перемены", - приводятся в сообщении слова Воробьева.