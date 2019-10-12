Садоводы Подмосковья в октябре смогут отдать избытки урожая яблок на переработку

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Региональные операторы по обращению с отходами при поддержке подмосковных властей запустили в Московской области экологическую акцию "Дай яблокам второй шанс", в рамках которой садоводы смогут в течение октября сдавать избытки урожая этих фруктов на вторичную переработку специальным мусоровозам. Об этом сообщила в субботу пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

"С одной стороны, урожай яблок - хорошая новость, витамины, железо, однако урожай яблок в Подмосковье стал причиной повышенной замусоренности общедомовых контейнеров и контейнерных площадок, дачники вынуждены просто выбрасывать гнилые яблоки в серые баки для органических отходов, они занимают много места и плохо пахнут, создавая неудобства горожанам. К нам поступают жалобы, поэтому совместно с региональными операторами мы приняли решение провести в течение октября целевую экоакцию, направленную на прямой сбор избытка яблок у садоводов", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Он уточнил, что в регионе по нескольким садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) начали курсировать специальные брендированые мусоровозы с изображением "подмигивающего яблока", также организован объезд мобильных пунктов сбора отходов и крупных контейнерных площадок. Собранные яблоки направятся прямо на вторичную переработку для сельхознужд, к примеру, на корм свиньям или на компост. Ожидается, что в ходе акции будет собрано не менее сотни тонн таких отходов.

В пресс-службе добавили, что узнать адреса пунктов сбора и график объезда жители могут на сайте своего регионального оператора или у председателя СНТ. Акция продлится до конца октября и станет ежегодной.