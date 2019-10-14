Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главой городского округа Щелково стал Сергей Горелов

Ранее он исполнял обязанности руководителя округа

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Щелково назначил главой муниципального образования Сергея Горелова, ранее он исполнял обязанности руководителя Щелковского округа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

"В городском округе Щелково состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Сергей Горелов", - говорится в сообщении. Ранее Горелов был исполняющим обязанности руководителя Щелковского округа.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с законодательством глава городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Глава городского округа Щелково Московской области Алексей Валов покинул свой пост 25 марта.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву
Инцидент произошел на лестничной клетке в доме спортсменки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС