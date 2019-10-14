Главой городского округа Щелково стал Сергей Горелов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Щелково назначил главой муниципального образования Сергея Горелова, ранее он исполнял обязанности руководителя Щелковского округа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

"В городском округе Щелково состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Сергей Горелов", - говорится в сообщении. Ранее Горелов был исполняющим обязанности руководителя Щелковского округа.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с законодательством глава городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Глава городского округа Щелково Московской области Алексей Валов покинул свой пост 25 марта.