Рекультивация полигона "Слизнево" в Наро-Фоминском округе завершится в октябре 2021 года

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Работы по рекультивации мусорного полигона "Слизнево" в Наро-Фоминском городском округе планируется завершить в октябре 2021 года, к концу следующего года в регионе будут рекультивированы пять закрытых полигонов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Сейчас активно идут работы по рекультивации пяти закрытых полигонов "Царево" в Пушкинском городском округе, "Дубна Левобережная", "Долгопрудный", "Аннино" в Рузском округе и "Кулаковский" в Чеховском. Подготовительные работы на всех этих объектах завершены. Приступили к формированию тел полигонов везде, кроме "Царева". Кроме того, состоялось подписание муниципального контракта на рекультивацию полигона "Слизнево" в Наро-Фоминском округе. Работы на этом объекте планируется завершить в октябре 2021 года", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что рекультивацию пяти вышеуказанных закрытых полигонов планируется завершить к концу 2020 года.

Отмечается, что в настоящее время разработана проектная документация по рекультивации еще восьми закрытых полигонов: "Вальцово" (Ступинский округ), "Дубна правобережная", "Каурцево" (Наро-Фоминский округ), "Парфеново" (Сергиево-Посадский округ), "Павловское" (Истринский округ), "Княжьи Горы" (Шаховская), "Съяново" (Серпуховский округ) и "Часцы" (Одинцовский округ). Проекты находятся на этапах рассмотрения в разных структурных подразделениях Московской области. Рекультивация этих объектов запланирована на 2020 год.

"Приступая к работе, мы понимали, что реализация нацпроекта "Экология", федерального проекта "Чистая страна" - это не легкая прогулка. Опыта рекультивации полигонов такого масштаба, как "Кучино", "Ядрово" и других в России просто нет. Мы накапливаем бесценный опыт буквально на ходу. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что команда Минэкологии при поддержке Минприроды РФ успешно справляется с поставленными задачами и готова ответить на любые вызовы, которые возникают в сложнейшем процессе рекультивации", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья - министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

Он добавил, что реформа системы обращения с отходами и ликвидация накопленного вреда являются наиболее важными темами в экологической повестке.

Рекультивация полигонов в Подмосковье

Всего в 2019-2021 годах планируется рекультивировать 15 из 24 закрытых в Московской области мусорных полигонов. На эти цели потребуется порядка 20 млрд рублей, сообщал ранее губернатор региона Андрей Воробьев в ежегодном обращении к жителям. На трех полигонах работа уже завершена: "Каширский", "Быково", "Электросталь", а на четвертом - "Кучино" окончится до конца 2019 года.

Общая площадь закрытых свалок в Московской области, по данным регионального министерства экологии, - 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд тонн. Всего на рекультивацию 24 закрытых объектов необходимо около 25 млрд рублей, уточнил журналистам в августе зампредседателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".