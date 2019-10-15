Губернатор Подмосковья представил нового министра строительного комплекса региона

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник представил нового министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева.
"Министр строительного комплекса - вся бюджетная стройка будет под руководством Локтева Владимира Александровича. Ранее он работал заместителем министра строительного комплекса. <...> Знает хорошо муниципальную работу", - сказал Воробьев. Губернатор добавил, что стратегической задачей региона является сдача в срок всех бюджетных объектов.
Ранее Локтев являлся первым заместителем министра стройкомплекса Подмосковья. С апреля 2018 года министерством руководил Руслан Тагиев.