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Губернатор Подмосковья представил нового министра строительного комплекса региона

Ведомство возглавил Владимир Локтев

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник представил нового министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева.

"Министр строительного комплекса - вся бюджетная стройка будет под руководством Локтева Владимира Александровича. Ранее он работал заместителем министра строительного комплекса. <...> Знает хорошо муниципальную работу", - сказал Воробьев. Губернатор добавил, что стратегической задачей региона является сдача в срок всех бюджетных объектов.

Ранее Локтев являлся первым заместителем министра стройкомплекса Подмосковья. С апреля 2018 года министерством руководил Руслан Тагиев.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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