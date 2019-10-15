Более 60 клубов "Активного долголетия" откроют в Подмосковье к марту 2020 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 60 клубов для проведения различных занятий с пожилыми жителями Подмосковья откроют на территории региона в рамках программы "Активное долголетие" к 1 марта следующего года, в настоящее время уже функционирует три клуба. Об этом во вторник в ходе заседания регионального правительства сообщила первый зампредседателя правительства - министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

"Направление программы, которое очень востребовано, - это открытие клубов "Активного долголетия". Мы открываем 64 клуба, открыть условились до 1 марта 2020 года. На сегодняшний день три клуба уже открыто - в Солнечногорске, Одинцове и Реутове. Шесть территорий до конца октября подберут помещения и, соответственно, приведут их к стандарту, остальные 55 территорий на базе имеющихся помещений центров соцзащиты, библиотек, домов культур", - сказала Забралова.

Она пояснила, что площадь каждого клуба составит не менее 120 кв. м. Также во всех муниципальных образованиях будет предусмотрен единый стандарт предоставляемых услуг. Занятия для посетителей клубов бесплатны.

"Мы в течение нескольких месяцев опрашивали жителей. На первом месте, что попросили граждане, это зал для кинопоказов. Второе - помещения для спортивных занятий, караоке, арт-студий и, самое главное, попросили консультанта на ресепшене, который может быть представителем многофункционального центра или представителем управления соцзащиты, который поможет гражданам с заполнением платежек и так далее", - добавила Забралова.

Ранее она сообщила, что с 1 октября в регионе запущена программа "Активное долголетие", она охватит около 2 млн пожилых жителей Подмосковья.