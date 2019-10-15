Незаконный бетонный завод обнаружили в Подмосковье

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Инспекторы Минэкологии Московской области начали проверку после обнаружения незаконного бетонного завода недалеко от Одинцово, который загрязнял сельскохозяйственные земли, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства.

"Инспекторы эконадзора начали проверку по обращению Росреестра, сотрудники которого провели обследование земельного участка вблизи деревни Малые Вяземы Одинцовского городского округа. Здесь, на землях сельскохозяйственного назначения был незаконно размещен завод по производству бетона, который эксплуатирует ООО "Стройбетон" <…> Проверяющие зафиксировали многочисленные сливы бетона из автобетоносмесителей на открытый грунт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие загрязнило более 10 тыс. кв. м плодородной почвы. Виновникам грозят административные штрафы за использование земель не по целевому назначению, за нарушение правил обращения с отходами и за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий. Суммарное наказание может превысить 500 тыс. рублей. В Минэкологии региона также рассчитывают заставить предприятие компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде.