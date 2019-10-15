Более 20 муниципалитетов Подмосковья испытывают нехватку дворников перед зимним периодом

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Власти Московской области отмечают нехватку дворников более чем в 20 муниципальных образованиях Подмосковья перед наступлением зимнего периода, только в 44 муниципалитетах за каждым двором закреплен один дворник. Об этом в ходе заседания регионального правительства во вторник сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"Мы получили информацию от муниципальных образований в части уборки за дворовыми территориями, и можно сказать, что только в 44 муниципальных образованиях мы достигаем коэффициента один двор - один дворник, хотя и этого недостаточно. Тем не менее, у нас есть муниципальные образования, где количество дворников менее, чем на один двор. Обращаю внимание, что 21 муниципалитету необходимо срочно увеличить количество дворников до нормативного количества", - сказал Хайкин.

Как отмечается в презентации к выступлению министра о готовности к уборке дворов в зимний период, всего в Подмосковье насчитывается порядка 18,5 тыс. дворников.

"Что касается готовности уборочной техники. У нас на сегодняшний день готовность техники 97%. <...> 1852 единицы техники у нас есть и, соотвественно, готовы к зимнему периоду", - добавил Хайкин.