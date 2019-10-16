В Королеве полицейские изъяли около 6 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. В Королеве полицейские обнаружили склад контрафактного алкоголя, где хранились около 6 тыс. бутылок с контрафактными спиртными напитками, общая стоимость изъятой продукции составила более 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова.

"В ходе отработки поступившей оперативной информации на территории ГСК, расположенного на Канальном проезде Королева, обнаружены два гаражных бокса, в которых хранились бутылки с нелегальной алкогольной продукцией, оклеенные федеральными специальными марками, которые по результатам исследования являются поддельными. В результате операции полицейскими изъято около 6 тыс. бутылок водки и коньяка, а также свыше 1,3 тыс. канистр со спиртосодержащей жидкостью объемом от 4 до 10 литров. Предположительная стоимость изъятого товара составила более миллиона рублей", - отметила она.

По ее словам, в ходе дальнейших мероприятий установлен и задержан 25-летний житель Мытищ, подозреваемый в организации незаконного хранения фальсифицированной продукции. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".) Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Фигуранту дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вся обнаруженная алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Ее образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.