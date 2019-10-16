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Подмосковье за три года направило на покупку жилья по соципотеке почти 3,5 млрд рублей

Власти региона отмечают, что больше всего сертификатов получили врачи

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Московской области направили 3,5 млрд рублей в 2016-2019 годах на покупку жилья для специалистов в рамках программы социальной ипотеки. Об этом журналистам в среду сообщила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Программой социальной ипотеки Подмосковья могут воспользоваться учителя, воспитатели, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты, работающие в регионе. В ее рамках власти полностью компенсируют стоимость покупаемого жилья, причем 50% цены выплачивается единовременно, остальные 50% - в течение срока трудового договора работника. Проценты по ипотеке ему приходится вносить самостоятельно.

"Самая востребованная, самая многочисленная - социальная ипотека. Она стартовала в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева <…> За этот период 1,6 тыс. специалистов получили сертификаты для социальной ипотеки <…> Общая сумма субсидий, которые выплачены [в рамках программы] - 3,5 млрд рублей", - сказала она.

По данным Федотовой, больше всего сертификатов за этот период получили врачи, на втором месте - уникальные специалисты и молодые ученые. На третьем - учителя.

Преимущественно специалисты используют сертификат для покупки жилья на вторичном рынке. Наибольшим спросом пользуются двухкомнатные квартиры для семей из трех человек. "130 врачей получат в следующем году свидетельства о социальной ипотеке, 100 молодых ученых и 25 тренеров", - рассказала Федотова о планах на 2020 год.

Если заявки на получение социальной ипотеки будут сохраняться, Федотова выразила готовность настаивать, чтобы программа существовала дальше.

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