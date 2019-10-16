Молодежный лагерь Федерального агентства по делам национальностей открылся в Подмосковье

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. III Всероссийский патриотический межнациональный лагерь "Поколение", организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), открылся в среду в Подмосковье. В его работе принимают участие более 150 представителей молодежных, общественных и этнокультурных организаций из разных регионов России, сообщила пресс-службе агентства.

"Лагерь "Поколение" стал той площадкой, где национальные различия служат основой для диалога и объединения, а не соперничества. Главный результат таких специализированных смен в том, что ребята продолжают общаться после окончания работы лагеря, ездят друг к другу в гости, вместе реализуют социальные проекты", - приводятся в сообщении слова руководителя ФАДН Игоря Баринова.

В пресс-службе отметили, что в течение всей смены под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров и операторов ребята будут снимать короткометражные фильмы на межнациональную тематику, проходить мастер-классы по актерскому мастерству, ораторскому искусству, выступлениям на публике. Учебная программа также включает практические занятия по командообразованию, эффективным коммуникациям, деловые игры, дебаты и спортивные мероприятия. Каждый день будет посвящен знакомству с культурой и традициями разных народов России.

"Секретами своего профессионального успеха поделятся и ответят на вопросы участников Герой России, космонавт Олег Артемьев, чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов, олимпийский чемпион-баскетболист Сергей Тараканов, чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев, актриса и телеведущая Юлия Зимина", - сообщили в ФАДН.

Лагерь завершит свою работу 21 октября.