Площадь сева озимых культур увеличилась в Подмосковье почти в два раза за шесть лет

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 95 тыс. га засеяно озимыми культурами в Московской области в 2019 году, за шесть лет площадь посева увеличилась почти в два раза, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Мы посеяли [озимые] под урожай 2020 года на площади более 95 тыс. гектаров. <...> В наших климатических условиях именно озимые зерновые - основные сельскохозяйственные культуры, гарантировано дающие стабильно высокий урожай. Поэтому мы уделяем особое внимание посеву озимых и постоянно его увеличиваем. Если в 2013 году площадь озимого посева составляла чуть больше 48 тыс. га, то относительно этой даты в текущем году она увеличена на 98%", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

По его словам, основные посевы озимых находятся в Зарайском, Серебряно-Прудском и Луховицком округах. Так, на территории городского округа Зарайск посеяно 17 тыс. га, в Луховицах - 15,5 тыс. га, а в Серебряных прудах - свыше 12,2 тыс. га.

В сообщении отмечается, что пшеницы озимой в регионе посажено порядка 79 тыс. га, рапса - более 12 тыс. га, рожь засеяна на площади 2,7 тыс. га.