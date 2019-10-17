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Денежную выплату вместо продуктов "молочной кухни" планируют предоставлять в Подмосковье

Для беременных женщин ежемесячная выплата составит 400 рублей, кормящие матери и дети до года будут получать 1 тыс. рублей ежемесячно, дети от года до трех лет - 600 рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг в первом чтении приняли законопроект, в рамках которого предлагается утвердить получение ежемесячных денежных средств беременным и кормящим женщинам вместо продуктов питания "молочной кухни". Мера может быть реализована с 1 января 2020 года, передает корреспондент ТАСС.

"Проект закона разработан в целях перехода с обеспечения питанием в натуральной форме беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области на ежемесячную денежную выплату <...> Предлагаемая проектом закона замена меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием в натуральной форме на ежемесячную денежную выплату имеет существенные преимущества", - сказала в ходе заседания Мособлдумы заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагаемая замена питания денежной выплатой исключит такие непрофильные функции медицинских организаций, как поставка, хранение и выдача продуктов питания. Предоставление ежемесячной денежной выплаты может быть предусмотрено с 1 января 2020 года.

"Таким образом, для категории "беременные женщины" сумма ежемесячного получения [денежных средств] составит 400 рублей, кормящим матерям и детям от нуля до года - 1 тыс. рублей ежемесячно, детям от года до трех лет - 600 рублей ежемесячно", - сказала Лазарева.

Ранее пресс-служба Мособлдумы с ссылкой на председателя думы Игоря Брынцалова сообщила, что в декабре 2018 года в регионе был принят закон, в соответствии с которым некоторые муниципалитеты в порядке эксперимента получили право вместо продуктовых наборов предоставлять беременным женщинам и молодым мамам денежную выплату. В качестве пилотного проекта мера была реализована в Ивантеевке, Зарайске и Раменском. Эксперимент успешно себя зарекомендовал - порядка 70% из количества получающих данную льготу высказались за монетизацию. В связи с этим принято решение ввести денежную выплату во всем Подмосковье, что позволит сэкономить около 180 млн рублей за счет закрытия пунктов выдачи продуктовых наборов.

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