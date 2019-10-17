Природный заказник площадью более 2,5 тыс. га создадут в Щелкове

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Проект о создании на территории городского округа Щелково природного заказника "Душоновские болота" разработали в Подмосковье, площадь новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) превысит 2,5 тыс. га. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"По заказу Минэкологии разработан проект положения о государственном природном заказнике "Душоновские болота" общей площадью 2579 га. Проектируемая ООПТ расположена в городском округе Щелково, к востоку от села Душоново, и состоит из одного участка, охватывающего целиком массив Душоновских болот с прилегающими лесными кварталами и включает земли лесного фонда Огудневского участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества", - говорится в сообщении.

При обследовании территории было обнаружено обитание 80 видов позвоночных животных, среди которых пять видов амфибий, три вида рептилий, 56 видов птиц и 16 видов млекопитающих.

"Отмечены краснокнижные виды: обыкновенные уж и гадюка, черный коршун и серый журавль. В болотном массиве обитают редкие бабочки - малый ночной павлиний глаз, перламутровка северная, голубянка торфяниковая, сенница болотная. Кроме того, здесь обнаружены восемь видов краснокнижных растений", - отмечают в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что территория будущего природного заказника подвергается негативному воздействию из-за передвижения по ней на автомобилях и квадроциклах жителей, приезжающих на пикники, либо за грибами и ягодами. Поэтому режимом особой охраны в ООПТ планируется запретить передвижение на любом транспорте, кроме проезда по существующей автодороге к СНТ "Озон".

Ранее сообщалось, что Министерство экологии Московской области рассчитывает увеличить площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с 4,3% до 15,5% от территории региона к 2024 году в рамках национального проекта "Экология". Всего в Подмосковье в настоящий момент существует около 250 ООПТ.