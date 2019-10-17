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Число туристов в летний период в Подмосковье увеличилось на 10%

Наиболее популярными направлениями стали Коломна, Зарайск, Истра, Серпухов, Дмитров, Сергиев Посад, Клин и Солнечногорск
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более 5,1 млн туристов посетили города Московской области в летний сезон, это больше аналогичного показателя прошлого года на 10%, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Комитета по туризму Подмосковья.

"В текущий летний сезон в Московской области наблюдается рост числа туристов. Так, этим летом подмосковные города посетили свыше 5,1 млн туристов, что на 10% больше итогов летнего сезона прошлого года", - сказал собеседник агентства.

В комитете отметили, что в текущем году в регионе был запущен туристический проект "Лето в Подмосковье", в соответствии с которым в различных муниципалитетах региона проходили гастрономические праздники, концерты, выставки и спортивные события. Наиболее популярными направлениями "Лета в Подмосковье" стали Коломна, Зарайск, Истра, Серпухов, Дмитров, Сергиев Посад, Клин и Солнечногорск.

Кроме того, в регионе разработан проект по предоставлению субсидий туроператорам, привлекающим в регион иностранных туристов. В соответствии с региональным проектом "Экспорт услуг в Московской области" бюджетом Подмосковья на поддержку туроператоров по въездному туризму выделено на 2019 год 5 млн рублей, на 2020 год - 10 млн рублей. Размер субсидии составит 2,5 тыс. рублей за одну ночевку одного иностранного туриста. Субсидии предоставляются туроператорам по договорам реализации туристского продукта при соблюдении в заявке минимальной численности в 50 иностранных путешественников на одного туроператора.

Теги
Россия
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