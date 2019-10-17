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Госслужащие Московской области смогут работать на дому

По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов, работать дистанционно смогут, к примеру, сотрудники бухгалтерий

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях законопроект, предусматривающий возможность для ряда государственных служащих региона исполнять рабочие обязанности дистанционно.

"Гражданским служащим Московской области, замещающим ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы, в соответствии со служебным распорядком государственного органа, служебным контрактом может устанавливаться дистанционное исполнение должностных обязанностей, с особенностями регулирования труда дистанционных работников, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В материале отмечается, что порядок осуществления дистанционной служебной деятельности гражданских служащих Подмосковья будет определяться служебным распорядком госоргана и должностным регламентом гражданского служащего Московской области. Перечень должностей, при которых работа может осуществляться дистанционно, будет определяться правовым актом государственного органа.

Как пояснил журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов, работать дистанционно смогут, к примеру, сотрудники бухгалтерий.

"В наш век технического прогресса, когда информационные технологии достигли таких результатов, часть государственных гражданских служащих в принципе могут осуществлять свою деятельность на дому. Не буду скрывать, что перевод части гражданских служащих именно на работу на дому <...> создаст некоторую экономию, снизит затраты на обеспечение деятельности таких государственных гражданских служащих", - добавил Баранов.

Теги
Россия
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