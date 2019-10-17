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Михаила Токарева избрали главой городского округа Сергиев Посад

Всего на пост руководителя муниципалитета претендовало шесть человек

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Совет депутатов городского округа Сергиев Посад избрал главой муниципалитета Михаила Токарева, который ранее являлся главой Сергиево-Посадского района. Об этом сообщается на сайте администрации муниципального образования.

"Совет депутатов Сергиево-Посадского городского округа на заседании 17 октября избрал главой округа Михаила Юрьевича Токарева. 27 депутатов из 30 поддержали его кандидатуру. Всего на пост руководителя созданного городского округа претендовало шесть человек", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в 2016 году Токарев возглавил Сергиево-Посадский район.

"Наша общая задача - делать жизнь каждого жителя Сергиево-Посадского городского округа лучше и качественнее день ото дня. Развивать общественные институты, разрабатывать эффективные решения, объяснять наши решения, привлекать жителей к совместной работе в качестве союзников и контролеров", - процитировали в сообщении слова Токарева.

В марте текущего года депутаты Московской областной думы приняли закон о преобразовании Сергиево-Посадского района в городской округ.

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