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Министр Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева досрочно покинула свой пост

Она переходит на работу в Общероссийский народный фронт

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева досрочно покинула занимаемый пост. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Плещева перейдет на работу в Общероссийский народный фронт (ОНФ).

"С сегодняшнего дня я официально досрочно слагаю с себя полномочия министра Московской области по социальным коммуникациям и ухожу на Фронт (в Общероссийский народный фронт). Это были годы самых интересных и важных моментов в моей жизни. Много удалось создать и сделать, еще большему удалось научиться. А самое главное - удалось поработать с уникальными людьми", - написала на своей странице в Instagram Плещева.

Она также поблагодарила губернатора Московской области Андрея Воробьева за доверие.

Плещева занималась пост начальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области с февраля 2014 года. В марте прошлого года была назначена на должность министра правительства Подмосковья по социальным коммуникациям.

Изменения в правительстве области

Ранее пост вице-губернатора Подмосковья покинул Дмитрий Пестов, который занимал эту должность с октября 2018 года. Его полномочия в правительстве были перераспределены между другими членами кабмина. Кроме того, в начале октября кандидатуры министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина и министра по безопасности и противодействию коррупции Романа Каратаева были согласованы на посты заместителей председателя правительства области. Игорь Тресков, являвшийся зампредом правительства, был повышен до вице-губернатора.

В конце сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев представил двух новых руководителей региональных министерств - министром культуры Подмосковья стала Елена Харламова, а Наталья Егорова возглавила Министерство инвестиций и инноваций. В октябре министром строительного комплекса Подмосковья был назначен Владимир Локтев.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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