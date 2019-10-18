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Около 80 соцобъектов планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье в 2020 году

Большая часть из них предназначена для сферы образования

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в следующем году ввести в эксплуатацию более 40 школ и 10 детских садов, всего на 2020 год запланирован ввод порядка 80 объектов социальной инфраструктуры на территории региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

"В 2020 году на территории региона будут введены в эксплуатацию порядка 80 бюджетных объектов социального назначения. Наибольшая часть объектов (54) - это здания, предназначенные для сферы образования. Планируется, что в 2020 году будут введены 42 школы, 10 детских садов и два объекта под размещение в них организаций дополнительного образования", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в следующем году в регионе планируется ввести пять объектов сферы здравоохранения, а также девять спортивных объектов. Кроме того, в 2020 году в регионе могут появиться две новые детские школы искусств и четыре дома культуры.

В пресс-службе отметили, что планируемый объем ввода социальных объектов в Подмосковье на следующий год немногим меньше планов на 2019 год. Так, по данным ведомства, на текущий год запланирован ввод в эксплуатацию 84 объектов социального назначения, построенных за счет бюджета региона, среди которых 15 школ, шесть детских садов, 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), четре поликлиники, 16 объектов спорта, четыре детские школы искусств, два дома культуры.

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