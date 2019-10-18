Более 1 тыс. рабочих мест появится в Черноголовке после создания индустриального парка

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Частный индустриальный парк появится на территории городского округа Черноголовка, благодаря его развитию будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"На территории наукограда Черноголовка создается частный индустриальный парк. В ходе открытого аукциона предоставлен земельный участок площадью около 15 га для развития промышленной территории. Кроме того, зарегистрирована управляющая компания парка, а также ведутся переговоры с потенциальными резидентами площадки <…> Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры и объектов для резидентов парка составит порядка 1 млрд рублей и будет создано более 1 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, которого цитирует пресс-служба, первый объект в частном индустриальном парке, ориентированный для размещения малых частных предприятий, будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. Кроме того, он добавил, что здесь планируется размещение предприятий по производству полиграфической продукции, энергосберегающих ламп, а также наукоемкого высокотехнологичного производства средств и систем автоматизации для различных отраслей.