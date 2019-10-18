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Новая система обращения с ТКО

В Подмосковье запустили комплекс обработки мусора, который может стать крупнейшим в России

На предприятии будут работать более 560 сотрудников

КОЛОМНА /Московская область/, 18 октября. /ТАСС/. Комплекс обработки коммунального мусора КПО "Юг" открылся сегодня в городском округе Коломна Московской области. В течение месяца он выйдет на мощность приемки до 650 тыс. тонн отходов в год и станет крупнейшим работающим в РФ, передает корреспондент ТАСС.

КПО "Юг" построила компания "РТ-Инвест" (входит в структуру "Ростеха") - крупнейший региональный оператор по обращению с коммунальным мусором в Московской области. Она контролирует три из семи кластеров региона: Каширский, Сергиево-Посадский и Рузский. Стоимость инвестиций в предприятие составила порядка 3,5 млрд рублей. Всего инвестор планирует создать четыре подобных комплекса в 2019-2020 годах, два из них введут в эксплуатацию до конца 2019 года, еще один - в 2020 году.

Сортировка на КПО

На КПО "Юг" будет работать в две смены 561 сотрудник, комплекс будет функционировать круглосуточно. Поступающий на него мусор будет взвешиваться и проходить проверку на радиационный фон. Затем из него отберут крупногабаритные отходы, пропустив дополнительно через дробилку и автоматические разрыватели пакетов, и отправят на конвейер.

По нему мусор пройдет через барабанный грохот (автоматическое сито) - он позволяет вынуть органику и разобрать материалы по размерам фракций. Потом подключаются оптические и баллистические сепараторы, которые разбирают разные виды пластиков. Магнитные сепараторы помогают вынуть из потока черные металлы, сепараторы вихревого тока - цветные металлы. Затем отобранные вторичные материалы прессуются в кипы.

Мелкий мусор, сильно загрязненный органикой, и пищевые отходы будут компостировать с помощью термофильных бактерий в гуртах.

Неприятный запах, который будет образовываться в процессе гниения, будут удерживать воздушные фильтры. Полученный компост можно будет применять для озеленения, отсыпки дорог и рекультивации полигонов.

Захоронение хвостов

Из 100% поступающего на КПО мусора на предприятии рассчитывают отбирать 20% вторичных материалов (стекло, макулатура, металлы, полимеры) и 35% отходов, пригодных для компостирования. Таким образом, на захоронение будет отправляться порядка 45% мусора. Глубина переработки комплекса в 55% близка к целевым показателям национального проекта "Экология" - 60%.

Площадка для захоронения представляет собой котлован, выложенный трехслойным противофильтрационным экраном, который должен предотвратить попадание вредных веществ из мусора в грунт и подземные воды. Фильтрат (опасная для экологии жидкость, которая образуется при смешивании осадков с гниющим мусором) будет собираться через систему дренажа и выводиться на очистные сооружения. Сток будет очищаться до пригодной для разведения рыб воды. Кроме того, на комплексе будет работать система экологического мониторинга.

Новая система

КПО "РТ-Инвеста" входят в список 12-13, запланированных к размещению в Подмосковье. Три из них уже работают (в Зарайске, Рошале и в Серебряных Прудах) и еще четыре комплекса (в Мячково, Сергиевом Посаде, Кашире и Егорьевске) могут заработать до конца 2019 года. Предполагается, что остальные пять-шесть КПО будут введены в эксплуатацию в 2020 году. Вместе с четырьмя мусоросжигательными заводами (МСЗ), которые возводятся также "РТ-Инвестом", КПО станут частью новой инфраструктуры обращения с коммунальным мусором в Подмосковье. Первые два МСЗ заработают в 2021 году, еще два - в 2022 году.

С учетом всех предприятий совокупная мощность инфраструктуры Московской области по обращению с коммунальными отходами к 2022 году составит порядка 7 млн тонн в год при 4 млн тонн мусора, которые Подмосковье генерирует самостоятельно.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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