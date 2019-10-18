Тросовые ограждения появятся на сотнях километров двухполосных дорог Московской области

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тросовые ограждения начнут массово появляться на двухполосных дорогах Московской области с 2020 года, сообщил в пятницу на круглом столе в ходе выставки "Дорога-2019" замминистра транспорта Московской области Игорь Королев.

"У нас уже разработана программа установки тросовых ограждений на двухполосных дорогах в 2020 году, и километраж будет исчисляться несколькими сотнями километров", - сказал Королев.

Замминистра отметил, что на одном из участков дороги в Московской области в качестве эксперимента уже установлено тросовое ограждение, и оно доказало свою эффективность.

"Отдельно остановлюсь на тросовом ограждении, о чем говорили, что невозможно [его использовать на российских двухполосных дорогах]. Мы договорились, согласовали с ГИБДД России, чтобы поставить трос на одной из наших аварийных дорог, как эксперимент, посмотрим, какой результат… а он уже положительный. Менее месяца, как его установили, мы имеем два места, где в этот трос въехали, значит, это два предотвращенных встречных столкновения, как минимум", - сказал Королев.

Тросовое ограждение (тросовый барьер) - тип разделительного ограждения для автомобильных дорог, представляет собой трос, закрепленный на стойках. Используется в качестве недорогого центрального разделительного ограждения на трассах для предотвращения лобовых столкновений вместо капитальных барьеров. Широко применяется в США и странах Европы.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоялось пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.