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Тросовые ограждения появятся на сотнях километров двухполосных дорог Московской области

Как сообщил замминистра транспорта области Игорь Королев, установленное ранее на одном из участков дороги тросовое ограждение уже доказало свою эффективность

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Тросовые ограждения начнут массово появляться на двухполосных дорогах Московской области с 2020 года, сообщил в пятницу на круглом столе в ходе выставки "Дорога-2019" замминистра транспорта Московской области Игорь Королев.

"У нас уже разработана программа установки тросовых ограждений на двухполосных дорогах в 2020 году, и километраж будет исчисляться несколькими сотнями километров", - сказал Королев.

Замминистра отметил, что на одном из участков дороги в Московской области в качестве эксперимента уже установлено тросовое ограждение, и оно доказало свою эффективность.

"Отдельно остановлюсь на тросовом ограждении, о чем говорили, что невозможно [его использовать на российских двухполосных дорогах]. Мы договорились, согласовали с ГИБДД России, чтобы поставить трос на одной из наших аварийных дорог, как эксперимент, посмотрим, какой результат… а он уже положительный. Менее месяца, как его установили, мы имеем два места, где в этот трос въехали, значит, это два предотвращенных встречных столкновения, как минимум", - сказал Королев.

Тросовое ограждение (тросовый барьер) - тип разделительного ограждения для автомобильных дорог, представляет собой трос, закрепленный на стойках. Используется в качестве недорогого центрального разделительного ограждения на трассах для предотвращения лобовых столкновений вместо капитальных барьеров. Широко применяется в США и странах Европы.

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоялось пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

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Россия
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