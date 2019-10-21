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Около 400 нарушений в сфере благоустройства устранили на станциях МЦД в Подмосковье

Более 110 из них - в Одинцовском районе

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Около 400 нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства устранили на станциях в Подмосковье, которые станут частью Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

"По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 22 августа Госадмтехнадзор начал проверки строящихся объектов Московских центральных диаметров. По итогам деятельности надзорного органа устранено почти 400 нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства", - говорится в сообщении.

Свыше 110 нарушений было устранено в Одинцовском округе на станциях "Немчиновка", "Сколково", "Баковка" и "Одинцово". Еще около 30 нарушений выявили на станциях "Новодачная" и "Долгопрудная". На железнодорожных станциях в Красногорске устранено более 90 нарушений, чуть меньше нарушений зафиксировали в Лобне.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. Тогда общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появятся более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

 

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Россия
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