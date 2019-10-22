В Подмосковье в два раза сократилось число погибших от наездов автомобилей с 2017 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 октября. /ТАСС/. Количество пешеходов, погибших от наездов автомобилей на дорогах Московской области, с 2017 года сократилось с 201 до 96 человек, заявил во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

"Строительство тротуаров существенно снижает количество наездов на пешеходов и количество ДТП. С 2017 года количество погибших от наездов снизилось в два раза именно потому, что мы строили тротуары и будем продолжать их строить", - сказал Гержик на заседании регионального правительства.

По данным презентации к выступлению министра, в 2017 году был зафиксирован 201 случай наезда на пешеходов с погибшими в регионе, в 2018 году - 133 случая. В 2019 году число погибших от наездов машин сократилось до 96 человек. Отмечается, что в 2017 году было построено 76 км тротуаров, в 2018 году - 197 км. В этом году на территории подмосковных муниципалитетов построено около 350 км тротуаров.