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Ремонт дорог к дачным участкам в Подмосковье планируют завершить в начале ноября

Всего предполагается отремонтировать 65 км таких дорог в 2019 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 октября. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают завершить запланированный на 2019 год объем работ по ремонту дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) 5 ноября. Об этом сообщил во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик на заседании регионального правительства.

"На сегодняшний момент у нас объем финансирования этой программы [ремонта дорог к СНТ] на три года составляет 3,3 млрд рублей, в этом году мы имеем в плане 60 дорог, 65 км. На сегодняшний момент все работы, связанные с ремонтом, уже выполнены на 73% от объема. В работе находятся только те дороги, на которых мы производим изменение типа покрытия - переводим из грунта в асфальт. Плановое завершение работ - 5 ноября", - сказал Гержик.

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья ранее сообщала, что ремонт дорог к СНТ пройдет в 17 муниципалитетах региона.

В мае 2018 года Москва и Московская область заключили соглашение по развитию инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ. Власти региона начали проводить работу по благоустройству подмосковных СНТ.

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Россия
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Около 2,5 тыс. км дорог отремонтировали в Подмосковье в 2019 году
Из них 770 км относятся к муниципальной дорожной сети
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