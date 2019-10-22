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Около 2,5 тыс. км дорог отремонтировали в Подмосковье в 2019 году

Из них 770 км относятся к муниципальной дорожной сети

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 октября. /ТАСС/. Плановый объем работ по ремонту региональных и муниципальных дорог практически полностью выполнен в Московской области, всего было отремонтировано около 2,5 тыс. км дорог, из них 1,7 тыс. км - дороги регионального значения, сообщил во вторник министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании регионального правительства.

"В результате реализации программы ремонта дорог на сегодняшний момент региональная сеть отремонтирована на 100%. Мы выполнили ремонт почти 1,7 тыс. км дорог. Муниципальная сеть [отремонтирована] на 99%, дорожные службы завершают объем ремонта дорог на 2019 год", - сказал он.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, всего в 2019 году планировалось отремонтировать почти 2,5 тыс. км дорог, из них 770 км - дороги муниципальной сети.

"Кашира, Химки, Дмитровский, Домодедово, Ленинский завершили ремонт дорог досрочно еще в первой половине лета <...> Только один муниципалитет на сегодняшний день не завершил ремонт дорог - это городской округ Зарайск, дорога в деревне Прудки. На самом деле работы ведутся очень активно, 3 км этой дороги мы отремонтируем до 25 октября", - добавил Гержик.

По данным презентации, с 2013 по 2019 годы в Московской области отремонтировано 16,7 тыс. км дорог.

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Россия
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