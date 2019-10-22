Власти Подмосковья предложили создать инвестпланы по развитию каждого муниципалитета

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 октября. /ТАСС/. Инвестиционные планы по развитию каждого муниципалитета Подмосковья с учетом их отраслевой направленности планируется разработать до конца 2019 года, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов на заседании областного правительства.

"Необходимо определить четко цель - каких предприятий, возможно, не хватает или которые стоит развить [на территории каждого муниципалитета] и где <...> Совместно с Мининвестом (Министерством инвестиций и инноваций - прим. ТАСС) и Министерством экономики и финансов предлагаем до конца года определить отраслевую направленность каждого округа, разработать и утвердить инвестиционный план развития каждого городского округа", - сказал Хромов.

Он также отметил, что Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья совместно с областным Министерством экономики и финансов планирует провести анализ региональных мер поддержки бизнеса и подготовить предложения по изменению их формы с учетом максимального эффекта для бизнеса.

"Нужно знать проблемы вашего бизнеса, которые у вас есть на территории. Поэтому предлагаем не менее одного раза в месяц проводить [встречи] с крупнейшими организациями на вашей территории, крупнейшими налогоплательщиками для того, чтобы минимизировать потери существующего бизнеса, минимизировать закрытие и увеличить развитие предприятий. Они к вам будут ежемесячно выходить с проблемами, в случае невозможности решения на городском уровне выносить их на региональный. Мы будем решать их совместно. Нам нельзя терять наш эффективно существующий бизнес", - добавил Хромов.