Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Подмосковья предложили создать инвестпланы по развитию каждого муниципалитета

Также планируется провести анализ региональных мер поддержки бизнеса и подготовить предложения по изменению их формы с учетом максимального эффекта

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 22 октября. /ТАСС/. Инвестиционные планы по развитию каждого муниципалитета Подмосковья с учетом их отраслевой направленности планируется разработать до конца 2019 года, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов на заседании областного правительства.

"Необходимо определить четко цель - каких предприятий, возможно, не хватает или которые стоит развить [на территории каждого муниципалитета] и где <...> Совместно с Мининвестом (Министерством инвестиций и инноваций - прим. ТАСС) и Министерством экономики и финансов предлагаем до конца года определить отраслевую направленность каждого округа, разработать и утвердить инвестиционный план развития каждого городского округа", - сказал Хромов.

Он также отметил, что Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья совместно с областным Министерством экономики и финансов планирует провести анализ региональных мер поддержки бизнеса и подготовить предложения по изменению их формы с учетом максимального эффекта для бизнеса.

"Нужно знать проблемы вашего бизнеса, которые у вас есть на территории. Поэтому предлагаем не менее одного раза в месяц проводить [встречи] с крупнейшими организациями на вашей территории, крупнейшими налогоплательщиками для того, чтобы минимизировать потери существующего бизнеса, минимизировать закрытие и увеличить развитие предприятий. Они к вам будут ежемесячно выходить с проблемами, в случае невозможности решения на городском уровне выносить их на региональный. Мы будем решать их совместно. Нам нельзя терять наш эффективно существующий бизнес", - добавил Хромов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Около 2,5 тыс. км дорог отремонтировали в Подмосковье в 2019 году
Из них 770 км относятся к муниципальной дорожной сети
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС