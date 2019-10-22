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Экологическая реабилитация реки Клязьмы в Подмосковье начнется в 2020 году

Она затронет участок от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Экологическая реабилитация одной из крупнейших рек в Московской области - Клязьмы - начнется в 2020 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона.

"Сейчас ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации по расчистке Клязьмы. Сами работы должны начаться в 2020 году. Непременным условием реализации проекта является установление и ликвидация всех источников сброса неочищенных сточных вод", - процитировали в сообщении первого заместителя министра экологии и природопользования Подмосковья Владислава Холодкова.

Исток Клязьмы находится в Московской области, сама река протекает по территории восьми регионов РФ. "Вблизи Клязьмы в границах [Московской] области проживает более миллиона людей, и состояние реки напрямую связано с их благополучием", - отметил замминистра.

Экологическая реабилитация Клязьмы в Подмосковье затронет участок от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью. В рамках подготовки к ней были созданы рабочие группы для выявления и ликвидации незаконных водосбросов в Клязьму в городских округах Мытищи, Королев и Пушкинского округа. Сейчас специалисты проверяют появившуюся информацию о незаконном водосбросе с территории Акуловского гидроузла через трубу диаметром 1000 мм в овраг и далее в акваторию реки.

Программа экологической реабилитации рек в Московской области началась в 2017 году. До 2020 года на нее планируется затратить 2,16 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд из федерального бюджета и 950 млн из областного и местных бюджетов. В 2018 году завершилась реабилитация рек Пехорка и Малашка в черте городского округа Балашиха, суммарная площадь участка составила более 10 км. До конца 2019 года планируется завершить работы на реках Яуза, Борисовка и Сукромка в черте Мытищ на отрезках общей протяженностью 9,56 км. Помимо этого, до конца 2019 года планируется разработать проект экологической реабилитации 11 км реки Альбы, протекающей по территории Дмитрова, Солнечногорска и Лобни.

Экологическая реабилитация подразумевает комплекс работ по расчистке прибрежных зон и русел от отходов, выемке донных отложений, укреплению берегов, высадке водных растений и внесении бактерий, способствующих очищению воды, а также ликвидации источников сброса неочищенных сточных вод.

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