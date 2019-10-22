Крупнейший распределительный центр "Северная звезда" откроется в Подмосковье 23 октября

ИКША /Московская область/, 22 октября. /ТАСС/. Крупнейший логистический объект компании "Леруа мерлен" - инновационный распределительный центр "Северная звезда" - откроется на территории Дмитровского городского округа 23 октября. Во вторник готовность объекта перед открытием проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев и член правления ООО "Леруа мерлен восток", директор проекта РЦ "Северная звезда" Дени Шис, передает корреспондент ТАСС.

"Стратегически важно появление новых предприятий. У "Леруа мерлен" есть большие возможности для экспансии и в России, и в мире. В прошлом году комплекс начал строить наш отечественный подрядчик, 10 млрд рублей инвестировано, и я очень надеюсь, что компания "Леруа мерлен" будет развиваться", - сказал журналистам Воробьев.

Как отмечается в справочном материале, площадь нового инновационного распределительного центра "Северная звезда", расположенного на территории PNK парка "Белый раст" в деревне Зараменье Дмитровского городского округа, составит около 140 тыс. кв. м. Благодаря планам по реализации проекта до 2021 года в регионе появится порядка 1 тыс. рабочих мест, из них около 300 созданы к открытию распределительного центра.

Предполагается, что новый центр станет крупнейшим логическим объектом "Леруа мерлен" в России и будет снабжать продукцией все магазины сети, расположенные на территории РФ и Казахстана.

"Леруа мерлен" - международная компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году во Франции, и сегодня занимает первое место в Европе по товарообороту. Первый магазин "Леруа мерлен" в России был открыт в 2004 году в Мытищах.