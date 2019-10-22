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Свыше 30 тыс. га земель обработали от борщевика в Подмосковье

Власти региона отметили, что наиболее остро ситуация с обработкой обстояла в Рузском, Сергиево-Посадском и Лотошинском городских округах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 30 тыс. га земель обработали в Московской области в текущем году в рамках борьбы с борщевиком Сосновского, более половины обработанных территорий приходится на частную собственность. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

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"Мы завершили комплексную обработку земель региона от борщевика. Работы начались в мае и осуществлялись вплоть до середины октября. Поражено сорняком было 32,5 тыс. га. По итогам от опасного растения обработано 30,4 тыс. га. Из них 13,5 тыс. га - муниципальные площади и 19 тыс. га - это земли, которые находятся в частной собственности", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

По его словам, наиболее остро ситуация с обработкой территорий обстояла в Рузском, Сергиево-Посадском и Лотошинском городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что на борьбу с борщевиком в 2019 году планировалось направить около 500 млн рублей из областного бюджета.

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