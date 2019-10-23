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Новая система обращения с ТКО

Более 5 млн тонн мусора будет образовано в Подмосковье по итогам года

Власти Московской области отметили, что вся инфраструктура региона по обращению с мусором сможет принять около 6,3 млн тонн отходов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Около 5 млн тонн бытовых отходов будет сгенерировано в Московской области по итогам 2019 года, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин в разговоре с ТАСС.

"По концу года поймем [объем мусора]. Думаю, будет 5,1-5,2 млн тонн <…> У нас сейчас нет 6 млн тонн (сгенерированного Подмосковьем бытового мусора - прим. ТАСС), мы схему будем актуализировать под 6 млн тонн, потому что мы планируем, что они получатся", - сказал он.

Московская область в 2017-2018 годах преимущественно захоранивала мусор на свалках. На полигоны региона также поступал значительный объем коммунальных отходов Москвы - около 6 млн тонн. Вместе с собственным мусором Подмосковья (около 4 млн тонн) это составляло примерно 10-11 млн тонн бытовых отходов в год, которые надо было вывезти на полигоны региона. В конце 2018 года власти Московской области и столицы подписали договор о поэтапном снижении ввозимых в область объемов мусора: до 4,6 млн тонн в 2019 году и до 3,4 млн тонн ежегодно в 2020-2029 годы.

Дополнительно к этому в 2018 году ввели в эксплуатацию первые три из 12 запланированных в Подмосковье комплексов переработки отходов (КПО), которые позволяют отсортировать полезные фракции и снижать объем вывозимого на полигоны мусора. В итоге, по мнению советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана, на свалках региона по итогам 2018 года могли осесть 8 млн тонн.

В 2019 году был введен еще один КПО - в Коломне. С учетом его текущей мощности и еще трех, запланированных к запуску до конца года и работающих полигонов старой формации, вся инфраструктура Московской области по обращению с мусором сможет по итогам 2019 года принять, по данным территориальной схемы региона, порядка 6,3 млн тонн. При этом 5,1-5,2 млн тонн Подмосковье сгенерирует самостоятельно и еще 4,6 млн тонн ввезет из Москвы. То есть дефицит мощностей может составить 3,4 млн тонн.

По словам Хромушина, в регионе хватит мощностей для обработки бытового мусора в 2019 году.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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