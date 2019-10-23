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Новая система обращения с ТКО

Подмосковье недоберет 20% платежей за вывоз мусора в 2019 году

Власти региона отметили, что за счет тарифа на вывоз мусора финансируется работа инфраструктуры по раздельному сбору отходов, их сортировке и переработке

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Недобор платежей за вывоз мусора в Московской области по итогам 2019 года составит 20%, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.

"Есть котел денег, который надо наполнить. Есть расходы. В котле мы не соберем по концу года 20%. Сейчас в стране 84% собираемости - самый высокий показатель. Мы к нему приближаемся", - сказал он.

Хромушин отметил, что за счет тарифа на вывоз мусора финансируется работа инфраструктуры по раздельному сбору отходов, их сортировке и переработке в регионе. Таким образом, недобор платежей негативно отражается на эксплуатации объектов.

Собираемость платежей за вывоз мусора - общероссийская проблема, которая сложилась после начала реформы отрасли. Так, в феврале 2019 года она составляла в среднем в РФ 28%, по данным Российского экологического оператора, в марте - 45%, в августе - 59%, а к текущему моменту достигла 70% среди физических лиц. Между тем, среди юридических лиц собираемость платежей за вывоз мусора - 20-30%.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Сейчас, по сведениям Российского экологического оператора, из 85 субъектов РФ в реформу не вошли 11: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Два последних имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще восемь регионов начали реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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Новая система обращения с ТКО
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