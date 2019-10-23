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Штрафы на 39 млн рублей выписали в Подмосковье за наличие борщевика на частных землях

Больше всего штрафов в Клинском городском округе, в Солнечногорском округе и в Истре

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Штрафы на общую сумму свыше 39 млн рублей выписали в Московской области за рост борщевика Сосновского на частных землях, наибольшая часть штрафов наложена на правообладателей земельных участков в подмосковном Клину. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Борщевик - ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи. "По итогам борьбы с борщевиком в текущем году в регионе административные штрафы на частных землях составляют 39,1 млн рублей. Сумма штрафов физических лиц - порядка 2 млн рублей, юридических - более 37 млн рублей. Все штрафники привлечены к административной ответственности", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

По его словам, больше всего штрафов было выписано на правообладателей земельных участков в Клинском городском округе - общая сумма штрафа в этом муниципалитете составила около 19 млн рублей. В Солнечногорском округе выписали штрафов на сумму свыше 8 млн рублей, в Истре - на 5 млн рублей. Всего штрафы получили жители 21 округа Подмосковья.

"100% штрафа получили владельцы территорий, где полностью отсутствовали признаки обработки на всей площади земельного участка. 70% и 50% - если на участке присутствовали следы обработки, но не на всей площади поражения, либо обработка была проведена с нарушением сроков и необходимого количества этапов ее проведения", - добавил Разин.

Ранее пресс-служба министерства сообщала, что в текущем году в регионе от борщевика обработали более 30 тыс. га, среди которых 19 тыс. га приходятся на частные земли.

Штрафы для собственников участков, заросших борщевиком, вступили в силу в Московской области с 1 ноября 2018 года. Штрафы "за борщевик" в Московской области для физических лиц составляют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.

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