В Подмосковье компанию оштрафовали за прокладку трубопровода в природном заказнике

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Строительная компания "Велес", занимавшаяся прокладкой подземного трубопровода в поселке Кратово в Раменском, оштрафована на 300 тыс. рублей за незаконное проведение работ в границах особо охраняемой природной территории, сообщила в среду пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности ООО "СК "Велес", занимавшееся прокладкой подземного трубопровода в поселке Кратово Раменского городского округа. Жители поселка сообщили в Минэкологии о том, что работы ведутся на особо охраняемой территории. Ведомство организовало проверку, в ходе которой информация подтвердилась <...> По итогам расследования строительная компания оштрафована на 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания прокладывала трубопровод между двумя улицами поселка. Эта зона находится в границах природного заказника "Долина рек Хрипани и Куниловки в поселке Кратово", где запрещена любая деятельность, способная нанести ущерб экосистемам и редким видам животных и растений.

В министерстве добавили, что нарушителя также планируется привлечь к административной ответственности за то, что проектная документация не была представлена на государственную экологическую экспертизу. По мнению представителей ведомства, если бы экспертиза была сделана своевременно, нарушения можно было избежать.