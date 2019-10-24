Первый зампред правительства Подмосковья Забралова покинула пост министра образования

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг согласовали кандидатуру Ольги Забраловой на пост первого заместителя председателя правительства Московской области, который она ранее совмещала с руководством Министерством образования Подмосковья. Должность первого зампреда правительства - министра образования разделена на две должности.

"Постановлением губернатора внесены изменения в перечень должностных лиц, входящих в состав правительства [Московской области], в соответствии с которым должность первого заместителя председателя правительства - министра образования разделена на две должности. Прошу поддержать представленную кандидатуру и согласовать назначение Ольги Сергеевны Забраловой на должность первого заместителя председателя правительства Московской области", - сказал на заседании постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.

Должность первого зампредседателя правительства - министра образования Подмосковья Забралова занимала с сентября 2018 года.

Ранее пост вице-губернатора Подмосковья покинул Дмитрий Пестов, который занимал эту должность с октября 2018 года. Его полномочия в правительстве были перераспределены между другими членами кабмина. Кроме того, в начале октября кандидатуры министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина и министра по безопасности и противодействию коррупции Романа Каратаева были согласованы на посты заместителей председателя правительства области. Игорь Тресков, являвшийся зампредом правительства, был повышен до вице-губернатора.

В конце сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев представил двух новых руководителей региональных министерств - министром культуры Подмосковья стала Елена Харламова, а Наталья Егорова возглавила Министерство инвестиций и инноваций. В октябре министром строительного комплекса Подмосковья был назначен Владимир Локтев. Кроме того, пост министра правительства Московской области по социальным коммуникациям досрочно покинула Ирина Плещева.