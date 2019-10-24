Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый зампред правительства Подмосковья Забралова покинула пост министра образования

Она возглавляла региональное Министерство образования с сентября 2018 года

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг согласовали кандидатуру Ольги Забраловой на пост первого заместителя председателя правительства Московской области, который она ранее совмещала с руководством Министерством образования Подмосковья. Должность первого зампреда правительства - министра образования разделена на две должности.

"Постановлением губернатора внесены изменения в перечень должностных лиц, входящих в состав правительства [Московской области], в соответствии с которым должность первого заместителя председателя правительства - министра образования разделена на две должности. Прошу поддержать представленную кандидатуру и согласовать назначение Ольги Сергеевны Забраловой на должность первого заместителя председателя правительства Московской области", - сказал на заседании постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылев.

Должность первого зампредседателя правительства - министра образования Подмосковья Забралова занимала с сентября 2018 года.

Ранее пост вице-губернатора Подмосковья покинул Дмитрий Пестов, который занимал эту должность с октября 2018 года. Его полномочия в правительстве были перераспределены между другими членами кабмина. Кроме того, в начале октября кандидатуры министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина и министра по безопасности и противодействию коррупции Романа Каратаева были согласованы на посты заместителей председателя правительства области. Игорь Тресков, являвшийся зампредом правительства, был повышен до вице-губернатора.

В конце сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев представил двух новых руководителей региональных министерств - министром культуры Подмосковья стала Елена Харламова, а Наталья Егорова возглавила Министерство инвестиций и инноваций. В октябре министром строительного комплекса Подмосковья был назначен Владимир Локтев. Кроме того, пост министра правительства Московской области по социальным коммуникациям досрочно покинула Ирина Плещева.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Денежные выплаты вместо молочной кухни появятся в Подмосковье с 2020 года
Для беременных женщин ежемесячная выплата составит 400 рублей, кормящие матери и дети до года будут получать 1 тыс. рублей ежемесячно, дети от года до трех лет - 600 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС