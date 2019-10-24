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Детская смертность в Подмосковье снизилась на 21,6% за девять месяцев 2019 года

В регионе работают шесть перинатальных центров, один клинический институт акушерства и гинекологии и 34 родильных дома

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Детская смертность в Московской области за девять месяцев 2019 года снизилась на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Одна из наших приоритетных задач - обеспечить высококвалифицированной медицинской помощью будущих и молодых мам, а также новорожденных. Как результат - снижение младенческой смертности. Только в этом году врачи спасли на 21,6% новорожденных больше, чем за аналогичный период прошлого года", - процитировали в сообщении заместителя министра здравоохранения региона Светлану Лазареву.

Сейчас младенческая смертность в Подмосковье составляет 3,9 случая на одну тысячу родившихся живыми, в 2013 году она составляла семь случаев. Всего за последние шесть лет показатель младенческой смертности сократился в регионе на 44,3%, добавили в министерстве.

В Московской области работают шесть перинатальных центров, один клинический институт акушерства и гинекологии и 34 родильных дома.

"У нас организована работа выездной реанимационной неонатологической службы. Это значит, что при необходимости мы можем развернуть реанимацию для новорожденных с тяжелыми патологиями в любой медорганизации Московской области", - добавила Лазарева.

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