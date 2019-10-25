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Ущерб от налоговых преступлений в Подмосковье превысил 500 млн рублей с начала года

Всего в производстве следователей находилось более 230 уголовных дел по налоговым преступлениям

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ущерб от налоговых преступлений в Подмосковье превысил 500 млн рублей за девять месяцев этого года. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области по итогам оперативного совещания под председательством и.о. руководителя главка Сергея Данилова.

"По налоговым преступлениям в производстве находилось 231 уголовное дело, ущерб по которым составил более 533 млн рублей", - сообщили в ГСУ.

В результате принятых следователями мер ущерб возмещен в полном объеме.

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Россия
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