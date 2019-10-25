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СК добился возмещения долга по зарплате в Подмосковье на 147 млн рублей

Всего за девять месяцев в производстве управления находилось 81 уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Следователи СК добились возмещения задолженности по зарплате в Подмосковье на 147 млн рублей за девять месяцев этого года. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области по итогам оперативного совещания под председательством и. о. руководителя главка Сергея Данилова.

"Благодаря уголовно-правовым мерам, принятым следователями в ходе расследования уголовных дел, возмещенный ущерб по уголовным делам составил более 147 млн рублей (за аналогичный период прошлого года - более 99 млн рублей)", - сообщили в ГСУ.

Всего за девять месяцев в производстве управления находилось 81 уголовное дело по факту невыплаты зарплаты, что на 40% больше, чем в прошлом году.

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