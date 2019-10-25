Подмосковные проекты получили шесть наград международного архитектурного конкурса

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Центр из Одинцова, школы из Домодедова и Балашихи и еще несколько подмосковных проектов учреждений образования получили награды Международного архитектурного конкурса Build School Project. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

"В этом году объекты образования в Московской области собрали целых шесть наград международного конкурса Build School Project 2019, который ежегодно проводится Союзом архитекторов России с целью воплощения в жизнь лучших архитектурных проектов дошкольных и школьных зданий и внедрения современных строительных технологий", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Владислава Гордиенко.

Уточняется, что в номинации "Лучший объект нового строительства. Проекты" серебряного диплома удостоился разработанный архитектурным бюро "Студия 44" образовательный центр гуманитарных наук в Одинцове (областная гимназия имени Е. М. Примакова), проект имеет сложную пространственную организацию, функциональные блоки школы объединены вокруг центрального крытого атриума - библиотеки, зала собраний и рекреации. Бронзовый диплом получила Международная школа Wunderpark в Истре, ее авторы - бюро Archstruktura. В номинации "Лучшее решение при реконструкции и модернизации. Проекты" серебра удостоена пристройка к детской музыкально-хоровой школе "Пионерия" имени Г. А. Струве на 500 мест, разработанная ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" в Балашихе.

В разделе реализованных объектов бронзовый диплом в номинации "Лучший объект нового строительства. Реализации" присвоен школе на 275 мест в Домодедове, проект которой разрабатывался совместно бюро Asadov и Мособлархитектурой. Диплом за создание необычной рациональной формы детского учреждения в условиях окружающего ландшафта вручили круглому детскому саду на 170 мест в Одинцове (бюро "АРС-СТ"), кроме того, за чистоту и лаконизм архитектурно-планировочного и колористического решения диплом получила школа на 550 мест в Красногорске (бюро "Арктика-СВ-Проект"). Серебряный диплом в номинации "Лучшее решение интерьеров и элементов здания" достался игровой площадке "Домики на дереве" в ТЦ "МЕГА" в Химках, спроектированной бюро "Александр Фронтов и Архитекторы".

Конкурс Build School Project прошел в рамках международной выставки Build School. Организаторами выступили Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов.