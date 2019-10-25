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Единороссы требуют наказать виновных в сносе памятника героям войны в подмосковном поселке

Местные власти утверждают, что скульптуру демонтировали в рамках ремонта

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" обратилась к губернатору Московской области Алексею Воробьеву с требованием привлечь к ответственности виновных в демонтаже памятника героям Великой Отечественной войны в поселке Зверосовхоз. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии.

"Ситуация возмутительная. В небольших сельских поселках местные власти не могли не видеть и не знать, что происходит. Да, все делалось под благим предлогом - реконструкция памятника героям Великой Отечественной войны, но вышло все наоборот. Старый памятник не просто демонтировали, а снесли варварским способом, раскидав на месте его остатки, а к работе по созданию нового памятника никто не приступал", - приводит пресс-служба слова координатора партпроекта "Историческая память", депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Он добавил, что направил обращение в адрес губернатора Московской области. "Прошу рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям главы сельского поселения Царевское (поселок входит в состав сельского поселения Царевское - прим. ТАСС), на чьей территории это произошло, и временно исполняющего полномочия главы Пушкинского городского округа", - отметил Хинштейн.

Как отмечается в пресс-релизе, после "реконструкции" памятника погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Зверосовхоз жители обнаружили на месте монумента груду обломков. Местные власти утверждают, что скульптуру демонтировали в рамках ремонта, тогда как граждане уверены, что произошел снос памятника и требуют его восстановления, говорится в сообщении.

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