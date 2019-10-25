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Зарплаты в Подмосковье могут вырасти почти на 25% в ближайшие три года

Власти Московской области отмечают, что экономика региона в целом развивается интенсивно

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Московской области прогнозируют в ближайшие три года рост уровня заработных плат почти на 25%, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Проект бюджета сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Московской области на 2020-2022 годы, который отражает сложившуюся тенденцию развития экономики Московской области. <...> В настоящий период экономика региона в целом развивается интенсивно. Темпы роста по основным показателям выше среднероссийских, по ним в трехлетний период прогнозируется существенный рост: ВРП (валовой региональный продукт - прим. ТАСС) увеличится на 14,3%, промышленность - более чем на 34,2%, инвестиции - более чем на 27,7%, розничная торговля - почти на 18,2%, прибыль - более чем на 33,2%, заработная плата - почти на 24,7%", - приводятся в сообщении слова министра экономики и финансов Подмосковья Елены Мухтияровой.

Доходы бюджета региона на 2020 год запланированы в объеме 611,3 млрд рублей, в 2021 году - 649,9 млрд рублей, а в 2022 году - 703,2 млрд рублей. В составе доходов налоговые и неналоговые поступления на следующий год прогнозируются в размере 557,2 млрд рублей с ростом к 2019 году на 54,7 млрд рублей или почти на 11%. Как пояснили в пресс-службе, рост доходов бюджета на три года в основном связан с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, доля которых в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Подмосковья превышает 70%.

Расходы регионального бюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 667 млрд рублей, на 2021 год - 709,4 млрд рублей, на 2022 год - 746,1 млрд рублей.

"Важная составляющая расходной части бюджета - финансовое обеспечение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов. В Московской области приняты 52 региональных проекта, ориентированных на достижение целей и задач 11 национальных проектов. В 2020 году расходы на эту работу запланированы в объеме 127,6 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

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Россия
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