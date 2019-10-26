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Суд впервые вернул бизнесменам имущество, похищенное участниками банды Гагиева

Решение принято в рамках вынесения приговора владельцу и директору ООО "Лев" Нине Слободчиковой, которую признали виновной в преднамеренном банкротстве своей компании

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мытищинский городской суд Подмосковья вернул пансионату "Жемчужина" более 15 объектов недвижимости, которые были похищены в 2004 году участниками банды Гагиева у убитого ими владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника. Об этом ТАСС сообщили в суде, пояснив, что это первое решение о возвращении имущества, ранее похищенного членами банды Гагиева у бизнесменов. До этого решения суды отклоняли иски потерпевших.

"Суд принял такое решение в рамках вынесения приговора владельцу и директору ООО "Лев" Нине Слободчиковой, признанной виновной в преднамеренном банкротстве своей компании. Недвижимое имущество - 12 нежилых зданий и 4 земельных участка, расположенных в деревне Пчелка Мытищинского района, суд обязал вернуть ООО "Жемчужина", - уточнили в суде. Собеседник агентства пояснил, что, как было установлено следствием, эти объекты и земельные участки, принадлежали пансионату "Жемчужина". Но владелец банка "Национальный капитал" Дмитрий Плытник, которому принадлежал и пансионат, был похищен участниками банды Гагиева. Они под попытками заставили его подписать документы о передаче пансионата Слободчиковой. Плытник был убит.

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По материалам дела, генеральный директор ООО "Лев" Слободчикова инициировала банкротство фирмы и вместе со своей знакомой Ириной Жидких пыталась провернуть аферу с землями "Жемчужины", которые имеют высокую рыночную стоимость. Ущерб по делу составил более 250 млн рублей.

"Слободчикова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство") и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - сказали в суде, отметив, что защита осужденной обжаловала приговор.

При этом суд по нереабилитирующим основаниям прекратил в отношении Слободчиковой уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в связи с истечением сроков давности. Слободчикова находилась в розыске с октября 2014 года по февраль 2017 года, после задержания почти год находилась под домашним арестом. Другая фигурантка дела Жидких заочно арестована в России, она объявлена в международный розыск, а ее дело выделено в отдельное производство. Она является гражданкой Латвийской Республики и в настоящее время проживает в Юрмале.

Банда Гагиева

Дело 12 участников банды рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде. В ближайшее время перед судом предстанет и сам Гагиев, ему также инкриминируется организация трех банд, которые входили в состав преступного сообщества и действовали на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии с 2004 по 2013 годы.

На счету участников банды Аслана Гагиева более 60 убийств.

По данным СК, среди наиболее резонансных преступлений, к которым причастны члены банды, это убийство в 2004 году владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника в Москве, мэра Владикавказа Виталия Караева в 2008 году, убийство вице-премьера Северной Осетии-Алании Казбека Пагиева и его водителя, убийство следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александра Леонова в Москве в 2012 году. Жертвами банды стали сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

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