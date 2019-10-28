Более 9 тыс. человек в Балашихе остались без света из-за сильного ветра

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Электроснабжение домов 9,8 тыс. человек и 13 социально значимых объектов в городском округе Балашиха в Подмосковье было прервано с 3:00 до примерно 06:00 понедельника из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба "Мособлэнерго".

"Ночью в 3:17 из-за ветра порывами до 19 м/с в подмосковной Балашихе произошло падение деревьев на воздушные линии электропередачи, что привело к обесточиванию питающего центра смежной электросетевой компании. Вышедшая из строя подстанция стала причиной технологического нарушения в сетях АО "Мособлэнерго". Без света остались 9800 жителей Балашихи, а также 13 социально значимых объекта города", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы завершились к 05:50, добавили в компании. Пока специалисты решали проблему, соцобъекты запитали от передвижных электростанций. "Других технологических нарушений, связанных с массовым отключением потребителей, минувшей ночью в сетях компании не происходило", - отметили в пресс-службе.

Ранее главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в столице и области до 20 м/с 27-28 октября. Спасатели посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от них.