Пассажиры подмосковных автобусов смогут загрузить проездной на телефон

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Оплатить проезд в автобусах и маршрутках Московской области можно будет с помощью виртуального проездного "Стрелка". Его можно будет загружать на мобильный телефон с функцией NFC, сообщил журналистам в понедельник заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

"Мы сегодня презентуем новый способ оплаты - это виртуальная карта "Стрелка". Теперь можно не использовать физический носитель, для оплаты использовать обычный смартфон <…> В течение месяца-полутора фокусная группа будет тестировать функцию. После Нового года мы запустим это на всю Московскую область", - сказал он.

Пока сервис будет доступен только для смартфонов с операционной системой Android, по поводу IOS пока ведутся переговоры. Также не понятно, появится ли возможность записывать на такую карту московские абонементы и проездные на электричку и будет ли она работать на турникетах железной дороги и метро.

Однако это будет первая в России полноценная виртуальная транспортная карта. Раньше с мобильного телефона с функцией NFC можно было оплатить проезд только с помощью эмуляции банковской карты.

Чтобы сделать такой виртуальный проездной карту, нужно будет скачать приложение "Стрелка" и сделать в нем несколько кликов. Также через это приложение можно будет пополнять ее баланс. По словам Иванова, запрос на виртуальную транспортную карту очень большой, особенно среди туристов, которые приезжают в Подмосковье и вынуждены искать, где они могут купить пластиковую карту.

Замминистра отметил, что меньше рисков оставить такой виртуальный проездной дома, он не ломается и не размагничивается. К тому же, карта защищена паролем или биометрическими данными хозяина телефона и паролем в приложение "Стрелки".