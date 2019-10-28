Воробьев: проблему 27 тыс. обманутых дольщиков необходимо решить в Подмосковье

НОВО-ОГАРЕВО, 28 октября. /ТАСС/. Около 60 тыс. обманутых дольщиков в Московской области получили ключи от своих квартир за последние пять лет, осталось восстановить права на жилье 27 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Что касается жилья: мы строим с Москвой больше всех - это хорошо известный факт. Но вы совершенно правы, что в предыдущие годы - это 2005-2015 [годы] - накопилась серьезная проблема по обманутым дольщикам. За пять с небольшим лет мы решили проблему 60 тыс. дольщиков, и осталось еще 27 тыс. <…> К нашему сожалению, больше всех в стране. Поэтому здесь очень важно получить поддержку", - сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что власти Подмосковья активно взаимодействуют по вопросам обманутых дольщиков с Дом.РФ и Минстроем РФ.

Ранее Воробьев сообщил, что с 2013 года в регионе направили около 60 млрд рублей для разрешения ситуации с обманутыми дольщиками. В среднем с 2014 года в Московской области каждый год получали ключи от квартир около 4-5 тыс. обманутых дольщиков. В этом году планируется восстановить права на жилье 19 тыс. жителей региона.